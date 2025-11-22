Al Hadath: ХАМАС уведомил США о готовности возобновить боевые действия в Газе

Палестинское радикальное движение заявило, что соглашение о прекращении огня истекло

ТУНИС, 22 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС уведомило США, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа истекло и что бойцы организации готовы к военным действиям. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Al Hadath.

По их информации, ХАМАС сообщил спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю американского лидера Дональда Трампа Джареду Кушнеру, что "соглашение истекло, и движение готово к бою", поскольку Израиль продолжает нарушать режим прекращения огня в палестинском анклаве. Радикалы "информировали Уиткоффа о том, что прекращение огня должно быть взаимным" и что "Газа не станет Ливаном".

Ранее ХАМАС призвал посредников срочно вмешаться и оказать давление на Израиль, чтобы немедленно прекратить его нарушения соглашения. Палестинская группировка также потребовала от США принудить власти еврейского государства соблюдать их обязательства в рамках договора.

20 ноября ХАМАС обвинил Израиль в увеличении площади подконтрольной ему части сектора Газа за пределами "желтой линии". Согласно утверждениям движения, израильские военные отодвинули линию разграничения на 300 м в районе Эш-Шуджаия на востоке города Газа.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли из центральных районов анклава на так называемую желтую линию, при этом сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.