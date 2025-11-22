ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп заявил, что план урегулирования по Украине не является "окончательным"

США хотят добиться мира, заявил американский лидер
Редакция сайта ТАСС
17:19
обновлено 18:03

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутый Вашингтоном план урегулирования украинского кризиса не является "окончательным предложением" Киеву.

Трампу во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома был задан вопрос о том, идет ли речь об "окончательном предложении" Украине. "Нет", - ответил американский лидер. "Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно, - заявил он. - Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом".

У Трампа также поинтересовались, какую позицию займут США, если Владимир Зеленский не примет предложенный Вашингтоном план. "Тогда он может продолжать биться изо всех сил", - сказал глава американской администрации.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России. 

