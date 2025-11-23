WP: США с союзниками помогут Украине построить "стену" на линии соприкосновения

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. США со своими союзниками готовы помочь Украине построить высокотехнологичную "стену безопасности" на линии соприкосновения на востоке страны в случае мирного урегулирования конфликта. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Издание не приводит подробностей, указывая лишь, что при возведении "стены" будут использовать продвинутые технологии.

Высокопоставленный чиновник США также заявил изданию, что вопреки сообщениям СМИ администрация Дональда Трампа "на 100%" привержена обмену разведданными с Киевом. Ранее о том, что США могут прекратить поддержку Киева оружием и остановить обмен разведданными со страной в случае отказа от мирного плана, сообщало агентство Reuters. При этом существование такой угрозы подтверждал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.