NYT: США планируют переговоры с Россией по мирному плану

Они могут пройти после встреч с европейскими союзниками в Женеве, сообщило издание со ссылкой на неназванного американского чиновника

Редакция сайта ТАСС

Белый дом © Kevin Carter/ Getty Images

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. США намерены провести переговоры с Россией по мирному плану после того, как встретятся в Женеве с европейскими союзниками. Об этом сообщила газета The New York Times.

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

"В настоящее время разрабатываются планы проведения отдельных переговоров между США и Россией", - пишет издание со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана по мирному урегулированию конфликта на Украине.