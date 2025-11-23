"Хезболлах": Израиль переступил красную черту, напав на юг Бейрута

По словам зампредседателя политсовета шиитского движения Махмуда Куммати, это действие израильской стороны открывает путь военной эскалации

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 23 ноября. /ТАСС/. Израильский авиаудар по южным пригородам Бейрута преследовал цель ликвидировать видного руководителя сил сопротивления на юге Ливана. Об этом заявил заместитель председателя политсовета шиитского движения "Хезболлах" Махмуд Куммати, прибывший в квартал Харет-Хорейк, по которому ранее выпустил ракету израильский дрон.

"Израиль переступил красную черту, совершив нападение на юг Бейрута, - указал шиитский политик. - Убит один из командиров джихадистского крыла, мы работаем над установлением личности погибшего".

Как подчеркнул Куммати, эта агрессивная акция открывает путь военной эскалации. "Сопротивление само решит, каким будет ответ на израильский вызов", - отметил он. При этом член руководства шиитского движения подтвердил, что "Хезболлах" полностью привержена координации с ливанским государством и армией.

Как передал телеканал Al Hadath, в результате атаки израильского беспилотника на один из жилых домов в квартале Харет-Хорейк погиб начальник штаба вооруженных отрядов движения Хайсам Али Табтабауи.

По данным источников в медицинских кругах, число погибших выросло до пяти человек, еще 25 получили ранения.