Рубио: план США по урегулированию на Украине насчитывает 26-28 пунктов

Соединенные Штаты преследуют цель сократить число нерешенных вопросов, отметил госсекретарь

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. План американской администрации по мирному урегулированию конфликта на Украине насчитывает от 26 до 28 пунктов, в зависимости от версии документа. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы прибыли сюда [в Женеву] с одной целью, которая заключалась в том, чтобы взять 28 пунктов или 26 пунктов, в зависимости от версии [документа], <...> и попытаться сократить число неурегулированных вопросов", - сказал он.

По словам Рубио, эта цель была "в значительной мере" достигнута в ходе воскресных переговоров американских и украинских официальных лиц. "Предстоит еще много работы, но мы уже продвинулись намного дальше той точки, в которой находились еще утром, и положения недельной давности", - добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

22 ноября лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с частью пунктов американского плана и о необходимости его доработки. Газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что правительство ФРГ крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами. Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.