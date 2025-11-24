Депутат Рады Железняк: Ермак поручал силовикам готовить дело и против главы НАБУ

Парламентарий также отметил, что глава офиса Владимира Зеленского давал задачу обвинить в госизмене украинских деятелей, которые активно высказывались о коррупционном скандале

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак поручал украинским силовикам подготовить дело против директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса через некоторое время после начала операции "Мидас". Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Ранее издание "Украинская правда" проинформировало, что Ермак поручил правоохранителям подготовить дело против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко.

"Ермак давал задание готовить обвинение не только главе САП, но и главе НАБУ. Несколько раз", - написал парламентарий в Telegram-канале. Депутат также заявил, что глава офиса Зеленского давал силовикам задачу обвинить в госизмене украинских деятелей, которые активно высказывались о коррупционном скандале в стране.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич, который выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на аудиозаписях, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать коалицию в парламенте с участием оппозиции. Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри правящей партии "Слуга народа", ряд ее депутатов также призвали отправить Ермака в отставку. Однако Зеленский отказался его уволить.