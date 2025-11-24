Белый дом: большинство пунктов плана урегулирования на Украине согласованы
Редакция сайта ТАСС
20:34
обновлено 20:46
ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация и Киев по итогам переговоров в Женеве согласовали большую часть пунктов, составляющих американский план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Читайте также
Мирные переговоры: кому больше повезет — индейке или Зеленскому
"В итоге было достигнуто согласие по подавляющему большинству этих пунктов, - отметила она, говоря о переговорах в Женеве. - Украинская сторона вместе с нами работала над формулировками". "Поэтому мы считаем, что ситуация очень хорошая. Конечно, мы должны обеспечить согласование всех пунктов", - добавила Ливитт.