Белый дом: большинство пунктов плана урегулирования на Украине согласованы

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что украинская сторона работала вместе с американской над формулировками

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация и Киев по итогам переговоров в Женеве согласовали большую часть пунктов, составляющих американский план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"В итоге было достигнуто согласие по подавляющему большинству этих пунктов, - отметила она, говоря о переговорах в Женеве. - Украинская сторона вместе с нами работала над формулировками". "Поэтому мы считаем, что ситуация очень хорошая. Конечно, мы должны обеспечить согласование всех пунктов", - добавила Ливитт.