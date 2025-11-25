CBS: Дрисколл проводит встречи с представителями России в ОАЭ

По данным телеканала, встреча продолжительностью несколько часов прошла в Абу-Даби вечером 24 ноября

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл проводит встречи с представителями России в Абу-Даби. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CBS News.

Эту информацию ему подтвердили два американских чиновника и два дипломатических источника.

По его данным, встреча продолжительностью несколько часов прошла в Абу-Даби в 24 ноября вечером. Аналогичные контакты для обсуждения мирного урегулирования кризиса на Украине якобы запланированы 25 ноября.

Телеканал отмечает, что он не располагает информацией о других членах американской делегации.

Дрисколл во главе американской делегации 20 ноября на встрече в Киеве передал Владимиру Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта. В воскресенье он находился на двусторонних консультациях США и Украины по этому документу, которые прошли в Женеве.