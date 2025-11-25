Макрон: Франция не намерена отправлять молодежь воевать на Украину

Французский лидер призвал укреплять связь между вооруженными силами и государством

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон отверг предположения о том, что обсуждаемая в республике реформа национальной военной службы может привести к отправке французской молодежи в зону украинского конфликта.

"Нам необходимо укреплять связь между вооруженными силами и государством, - сказал он в эфире радиостанции RTL. - Но мы действительно должны прямо сейчас развеять любое обманчивое представление о том, что мы собираемся отправлять нашу молодежь на Украину. Речь идет совсем не об этом".

Во Франции обязательный призыв в армию был отменен в конце 1990-х годов при президенте Жаке Шираке.

Ранее начальник Главного штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон призвал французов быть готовыми к "потере своих детей" якобы для сдерживания России. Он утверждал, что у Парижа "есть все знания, вся экономическая и демографическая сила", чтобы противостоять Москве. Телеканал TF1 отмечал, что генерал давно придерживается такой позиции и настаивает на перевооружении страны. Ранее он заявлял, что французская армия должна быть готова к столкновению с Россией якобы через 3-4 года.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал чушью "мантру" политиков стран Европы о возможной войне с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.