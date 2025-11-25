Politico: Дрисколл представит РФ в ОАЭ план по Украине из 19 пунктов вместо 28

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл на встрече в Абу-Даби во вторник представит российской стороне план украинского урегулирования из 19 пунктов вместо 28. С таким утверждением выступило издание Politico со ссылкой на источники.

Они отмечают, что Дрисколл привез мирный план, о котором Киев и Вашингтон договорились 23 ноября в Женеве. По данным собеседников издания, были изменены пункты, затрагивающие вопрос территорий. Эту тему должны будут обсудить президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, пишет Politico.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на собственные источники сообщил, что Дрисколл проводит встречи с представителями РФ в столице ОАЭ. По данным CBS, встреча продолжительностью несколько часов прошла в Абу-Даби в понедельник вечером. Аналогичные контакты для обсуждения мирного урегулирования кризиса на Украине якобы запланированы в течение дня во вторник.

Газета Financial Times сообщала, что планы поездки американского министра в ОАЭ включали и встречу с главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Предусматривали консультации Дрисколла трехсторонние контакты с РФ и Украиной или нет, Financial Times не указывает.

Соединенные Штаты и Украина 23 ноября в Женеве провели консультации по плану Вашингтона, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО. Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия плана США предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание Вашингтоном суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры ЕС выражали несогласие с этими положениями и начали разработку контрпредложений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, что Россия считает субстантивным полученный от американской стороны "набросок" плана по украинскому урегулированию. "Сейчас единственное, что есть субстантивное, - это американский проект, проект Трампа", - указал представитель Кремля. "Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров, и об этом тоже говорил наш президент [Владимир Путин]", - добавил Песков.