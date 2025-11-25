Британия по-прежнему работает над отправкой войск на Украину

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Великобритания сохраняет интерес к отправке своих войск на Украину после прекращения огня. Об этом заявил представитель премьер-министра королевства Кира Стармера, слова которого приводит агентство Reuters.

"Это обязательство остается в силе", - сказал он. Представитель Стармера отметил, что во вторник утром глава британского правительства провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудил "важность продолжающейся работы коалиционных партнеров по подготовке к размещению многонациональных сил после остановки боевых действий".

На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предусматривает отсутствие иностранных войск на украинской территории.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Россия не примет этого ни при каких условиях.