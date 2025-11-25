Макрон: ЕС в ближайшие дни примет решение по замороженным российским активам

Французский президент выразил мнение, что это решение "даст Украине ясную перспективу и сохранит давление" на Россию

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Страны Европейского союза намерены в ближайшее время принять решение относительно возможности использования замороженных в Европе российских активов. Об этом по итогам совещания так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Украине заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В ближайшие дни мы завершим работу и примем решение [по активам], согласовав его со всеми вовлеченными европейскими странами и, конечно, с Европейским союзом и Еврокомиссией", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось Елисейским дворцом в X.

Французский лидер выразил мнение, что это решение "даст Украине ясную перспективу и сохранит давление" на Россию.

Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных российских активов. Большая их часть - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации этих средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит без ответа попытки конфисковать российские активы.