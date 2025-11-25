Фон дер Ляйен намерена обсудить с Рубио экспроприацию активов России

Центральным пунктом дискуссии на видеоконференции "коалиции желающих" станет вопрос финансирования Украины с использованием активов РФ, подчеркнула председатель Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить на видеоконференции "коалиции желающих" с участием госсекретаря США Марко Рубио возможность экспроприации российских активов. Ее заявление распространила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Мы приветствуем участие госсекретаря Марко Рубио в нашей видеоконференции", - написала глава ЕК. - Центральным пунктом нашей дискуссии станет вопрос финансирования Украины с использованием активов России". Фон дер Ляйен заявила, что "коалиция желающих" якобы будет обсуждать "путь к миру на Украине", который она видит в "усилении давления на Россию" и принятии "новых последовательных пакетов санкций".

Опубликованный в западных СМИ план американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса из 28 пунктов в числе прочего включает положение о передаче €100 млрд из замороженных в Европе российских суверенных активов в фонд восстановления Украины, 50% доходов от которого получали бы США.

Как ранее сообщил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе, передача активов под контроль Вашингтона, ограничение численности украинских ВС и запрет на размещение западных войск были для Евросоюза наиболее неприемлемыми пунктами американского плана. По словам источника, это не только лишило бы ЕК контроля над основным потоком средств в Киев, но и подорвало бы планы Брюсселя превратить Украину в "стального дикобраза" - ключевой военный плацдарм для противостояния с Россией. Более того, это могло также осложнить реализацию планов ЕК по дальнейшей милитаризации Европы, отметил собеседник агентства.

В одном из первых комментариев по поводу предложений США глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сформулировала базовый подход сообщества к украинскому конфликту. По ее словам, европейские страны рассматривают план всего из двух пунктов: поддержка Киева и давление на Москву.