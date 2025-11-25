Ермак сообщил, что министра армии США Дрисколла ожидают в Киеве на этой неделе

Президент США Дональд Трамп ранее поручил министру встречи с украинской стороной

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Руководитель украинской делегации на переговорах и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак поговорил по телефону с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом, приезда которого ожидают в Киеве на текущей неделе.

"Только что говорил с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Спасибо за предметность и конструктив! Как и определено президентом [США Дональдом] Трампом, уже на этой неделе ожидаем господина министра Сухопутных войск в Киеве", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

Ранее Трамп сообщил, что поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу отправиться в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В то же время Дрисколлу он поручил встречи с украинской стороной.