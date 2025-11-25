CNN: риторика США призвана стимулировать процесс урегулирования на Украине

Как отметила телекомпания, стратегия Вашингтона выстроена вокруг "возрождения атмосферы доверия", что повышает ставки и затрудняет возможность какой-либо стороны отказаться от переговоров

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Американская администрация намеренно использует оптимистичную риторику на переговорах по Украине, чтобы Москва и Киев взяли на себя обязательства обсуждать процесс урегулирования. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Читайте также

Сокращение ВСУ и "трудные уступки". Главное о мирном плане США по Украине

Как отмечается, стратегия Вашингтона выстроена вокруг "возрождения атмосферы доверия", что повышает ставки и затрудняет возможность какой-либо стороны отказаться от переговоров. Руководство США хочет воспользоваться нынешней динамикой, чтобы попытаться убедить Россию и Украину согласовать сделку по прекращению огня, добавляет CNN. Вместе с тем американские чиновники признают, что для достижения договоренности "предстоит еще много сделать", указал источник телекомпании.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил мнение, что его администрация добилась больших успехов в урегулировании конфликта на Украине. По оценке американского лидера, договоренности по его завершению очень близки.