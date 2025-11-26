CNN: Киев не согласен с уходом из Донбасса в мирном плане Вашингтона

Украина не может принять пункты, касающиеся ограничений численности ВСУ, членства в НАТО и территориальных уступок, передает телекомпания

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Киев готов согласиться с большинством пунктов предложенного США плана по урегулированию конфликта на Украине, за исключением трех ключевых пунктов, касающихся ограничений численности ВСУ, членства в НАТО и территориальных уступок. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в Киеве, знакомый с ходом переговорного процесса.

По его словам, консенсус действительно был достигнут по большинству из изначально предложенных Вашингтоном пунктов, которые западные СМИ публиковали на прошлой неделе. Однако, продолжил он, "существенные разногласия" сохраняются по трем пунктам, которые Киев считает для себя "чувствительными". Первый касается уступок контролируемых ВСУ территорий в Донбассе, второй - ограничения численности войск, а третий - вступления Украины в НАТО.

23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Американский госсекретарь Марко Рубио назвал встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе. Украинская сторона настаивала на внесении изменений в текст плана. По информации агентства РБК-Украина, делегации двух стран согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что число пунктов в предложенном Вашингтоном плане мирного урегулирования на Украине было сокращено с 28 до 22.

Как заявил 25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва считает американский план субстантивным, он может стать основой для переговоров.