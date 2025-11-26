Каллас признала обоснованность опасений в связи с планами экспроприации активов РФ

Бельгия оглашает озабоченности, которые абсолютно законны, подчеркнула глава дипслужбы ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © Isabel Infantes/ Pool via AP

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала обоснованность опасений Бельгии в связи с намерением Еврокомиссии экспроприировать замороженные на Западе активы России.

"Нет, Бельгия действительно представляет бельгийские интересы и озвучивает озабоченности, которые абсолютно законны", - сказала она на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД ЕС по Украине, отвечая на вопрос, права Бельгия или нет, что блокирует эти планы Еврокомиссии. "Я думаю все [страны ЕС] за столом переговоров слушают и стараются снизить эти риски, [понять] как можно их разделить между всеми, все заявляют о солидарности в отношении Бельгии", - добавила она.

Бельгия, где на площадке Euroclear заморожены российские активы на сумму порядка €200 млрд, заблокировала на саммите ЕС 23 октября предложение Еврокомиссии об их экспроприации под прикрытием схемы так называемого репарационного кредита Киеву. Правительство Бельгии требует юридически обязывающих гарантий от всех стран Евросоюза, что они полностью разделят финансовые и юридические риски Брюсселя, которые возникнут в результате ответных действий РФ.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.