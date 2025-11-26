France 24: президент Гвинеи-Бисау объявил о своем свержении военными
ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало признал факт государственного переворота в стране, объявив о своем свержении военными. Об этом он заявил телеканалу France 24.
"Я был свергнут. Не могу много говорить, иначе у меня отберут телефон. Я сейчас в штабе", - сказал он корреспонденту телеканала в ходе короткого телефонного разговора.
Ранее бригадный генерал Денис Н'Канья, возглавлявший до нынешних событий президентскую военную канцелярию, объявил журналистам о захвате военными власти в Гвинее-Бисау. Деятельность всех государственных институтов приостанавливается, закрыты границы страны и остановлен подсчет голосов на состоявшихся 23 ноября президентских и парламентских выборах, уточнил он. Избирком планировал объявить их результаты 28 ноября.
Ранее агентство AFP сообщило, что военные в Гвинее-Бисау, объявившие о захвате власти, закрыли границы страны. Путчисты утверждают, что полностью контролируют страну. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало был арестован путчистами.