Экс-министр Франции Ферри: Европа потеряет все, если не заключит мир с Россией

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Если европейские страны не урегулируют конфликт на Украине и не заключат мир с Россией, то окажутся втянутыми с ней в прямой конфликт и потеряют все. Такое мнение выразил французский политик и публицист, бывший министр по делам молодежи, национального образования и научных исследований Франции (2002-2004) Люк Ферри.

"Украина сегодня проиграла войну, и если мы не заключим мир, то <...> несложно понять, что произойдет: <...> [ВС РФ] продолжат продвигаться до Киева, а мы все потеряем <...>, если только мы не объявим войну России, - утверждал он в эфире телеканала LCI, комментируя призыв начальника Главного штаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона к французам быть готовыми к "потере своих детей" якобы для сдерживания России. - Вы хотите объявить войну России, которая будет ядерной войной? Это абсурд".

Политик добавил, что "устал от того, что сторонников деэскалации выставляют пораженцами". "Что такое война с Россией? 400 млн погибших? Мы что, сошли с ума?" - добавил он. По его мнению, воинственные заявления некоторых государственных деятелей во Франции и других европейских странах объясняются отсутствием у них политического видения и идей для решения существующих в обществе проблем. Чтобы "заполнить пустоту" и консолидировать общество, они превращают Россию во врага, хотя она "абсолютно точно" им не является, считает Ферри.

Ранее Мандон заявил французам о необходимости готовиться к "потере своих детей", а также столкнуться с экономическими трудностями якобы для сдерживания России. Он утверждал, что у Парижа "есть все знания, вся экономическая и демографическая сила", чтобы противостоять Москве. Президент Франции Эмманюэль Макрон дистанцировался от этих заявлений, назвав их вырванными из контекста.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал чушью утверждения политиков стран Европы о возможной войне с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.