В ЮАР заявили о продолжении работы в G20, несмотря на заявления Трампа

В администрации президента Сирила Рамапосы отметили, что Южно-Африканская Республика стоит в основе Группы двадцати и является ее суверенным членом

ПРЕТОРИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика (ЮАР) продолжит свое участие в Группе двадцати (G20), несмотря на высказанные в ее адрес угрозы со стороны американского президента Дональда Трампа, который распорядился не приглашать ЮАР на мероприятия "двадцатки" под председательством США в штате Флорида в 2026 году. Об этом говорится в сообщении администрации президента ЮАР, распространенном на ее сайте.

"Президент Сирил Рамапоса отметил вызывающее сожаление заявление президента Трампа по поводу участия ЮАР во встречах G20 в 2026 году, - подчеркивается в нем. - ЮАР является суверенным, конституционным, демократическим государством и не приемлет оскорблений со стороны другой страны относительно ее участия в глобальных платформах".

Администрация указала, что ЮАР является одним из основателей G20 и является ее суверенным членом.

"ЮАР продолжит участвовать в качестве полноправного, активного и конструктивного члена Группы двадцати, - говорится в сообщении. - Мы призываем членов G20 подтвердить ее постоянную работу в духе многосторонности, основанной на консенсусе, при равноправном участии всех членов во всех ее структурах. Вызывает сожаление, что, несмотря на усилия и многочисленные попытки президента Рамапосы и его администрации восстановить связи с США, президент Трамп продолжает использовать карательные меры против ЮАР, основанные на дезинформации и искаженной информации о нашей стране".

Отказ в приглашении после бойкота

Трамп 26 ноября в Truth Social сообщил, что "ЮАР не получит приглашение на G20 в 2026 году" во Флориде. Президент США утверждал, что "ЮАР продемонстрировала миру, что она больше не являются страной, достойной членства", имея в виду членство ЮАР в Группе двадцати.

США бойкотировали саммит G20, который прошел под председательством ЮАР в Йоханнесбурге 22 - 23 ноября. Причина - несогласие Вашингтона с его повесткой дня. Председательство США в двадцатке начинается 1 декабря текущего и продлится 12 месяцев. Трамп объявил, что саммит G20 пройдет в 2026 году во Флориде.