В Вашингтон дополнительно направят 500 бойцов нацгвардии

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американский президент Дональд Трамп попросил его об этом

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы США направят дополнительно 500 военнослужащих Национальной гвардии в столицу для обеспечения правопорядка. Об этом глава Пентагона Пит Хегсет заявил после инцидента со стрельбой возле Белого дома, в ходе которой два нацгвардейца получили ранения.

Читайте также

У Белого дома стреляли в нацгвардейцев. Что известно о ЧП в Вашингтоне

"Это так не останется, и поэтому президент Трамп попросил меня, и я дам указание министру сухопутных войск и Национальной гвардии дополнительно направить еще 500 военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтон, округ Колумбия", - сказал он журналистам во время визита в Доминиканскую Республику.