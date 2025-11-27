В Вашингтон дополнительно направят 500 бойцов нацгвардии
Редакция сайта ТАСС
00:41
ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы США направят дополнительно 500 военнослужащих Национальной гвардии в столицу для обеспечения правопорядка. Об этом глава Пентагона Пит Хегсет заявил после инцидента со стрельбой возле Белого дома, в ходе которой два нацгвардейца получили ранения.
Читайте также
У Белого дома стреляли в нацгвардейцев. Что известно о ЧП в Вашингтоне
"Это так не останется, и поэтому президент Трамп попросил меня, и я дам указание министру сухопутных войск и Национальной гвардии дополнительно направить еще 500 военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтон, округ Колумбия", - сказал он журналистам во время визита в Доминиканскую Республику.