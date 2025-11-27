WSJ: Дрисколл заявляет, что не претендует на должность главы Пентагона

В комментарии газете министр Сухопутных войск США заявил об отсутствии у него разногласий с действующим министром обороны

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл заявляет об отсутствии у него претензий на пост шефа Пентагона. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Неназванные американские чиновники охарактеризовали Дрисколла как эффективного и харизматичного руководителя, а по словам двух европейских военных высокого ранга, их правительства считают его "тяжеловесом в администрации" США. Растущее влияние Дрисколла заставляет задуматься, не готовят ли его к тому, чтобы он заменил Пита Хегсета на посту военного министра, пишет WSJ. Однако Дрисколл говорит всем, что не стремится к должности шефа Пентагона, подчеркнули источники издания.

В комментарии газете министр Сухопутных войск США заявил об отсутствии у него разногласий с Хегсетом. Дрисколл назвал его "силой добра" и отметил, что он "трансформировал Пентагон". "Я считаю честью возможность работать на президента [США Дональда] Трампа и министра Хегсета", - заявил Дрисколл.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что "необычная роль", которая была отведена Дрисколлу в усилиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, вновь возродила разговоры о том, что он "в конечном счете может заменить Пита Хегсета" на посту главы Пентагона. Подобный вариант развития событий, по утверждению CNN, уже несколько месяцев негласно обсуждается в американской администрации.

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американского чиновника, Дрисколл, который представляет американскую сторону на консультациях с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта, узнал о своем назначении за неделю до поездки в Киев и встречи с Владимиром Зеленским, где он передал план Вашингтона по урегулированию конфликта. В воскресенье министр находился на двусторонних консультациях США и Украины в Женеве, а в понедельник вечером и во вторник, как сообщил Пентагон, он провел встречи с российскими представителями в Абу-Даби (ОАЭ). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Кремль внимательно следит за сообщениями прессы о контактах представителей России и США в Абу-Даби.