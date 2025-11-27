Еще один фигурант дела Миндича вышел из СИЗО под залог
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Залог в размере $2,2 млн внесен за бизнесмена Игоря Фурсенко, которому на Украине предъявлены обвинения в рамках расследования дела о коррупции в энергетике. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на его адвоката Петра Бойко.
Как уточнил адвокат, теперь Фурсенко обязан носить электронный браслет и сдать паспорта.
Бойко отказался говорить о том, кто именно внес залог. В то же время "Страна" пишет, что залог был внесен еще 24 ноября частной компанией. По данным следствия, Фурсенко исполнял обязанности бухгалтера так называемого бэк-офиса, занимавшегося операциями по отмыванию средств. Ранее залог на сумму почти $900 тыс. был внесен за сотрудниц офиса Лесю Устименко и Людмилу Зорину.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого теперь отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.
11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на пленках под псевдонимом Али-Баба.