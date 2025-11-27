Свергнутый президент Гвинеи-Бисау прибыл в Сенегал

Обстоятельства и условия, на которых Умару Сисоку Эмбало покинул родину, пока не раскрываются

ПРЕТОРИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Отстраненный от власти военными с поста президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Сенегал. Об этом сообщил министр иностранных дел, африканской интеграции и по делам сенегальцев за рубежом Шейх Нианг.

"Правительство Сенегала направило в Бисау самолет, который вернулся в Дакар с Сисоку Эмбало на борту", - приводит слова министра новостной портал Seneweb. Сисоку Эмбало, по словам Нианга, цел и невредим. Обстоятельства и условия, на которых он покинул родину, пока не раскрываются.

26 ноября военные захватили в Гвинее-Бисау власть в результате государственного переворота, сместив президента Сисоку Эмбало. Он был задержан в своем кабинете в президентском дворце, а затем находился под арестом в здании Генштаба армии. Немедленного и безусловного освобождения Сисоку Эмбало потребовали Африканский союз, другие региональные организации и многочисленные страны Африки.

Сисоку Эмбало участвовал в состоявшихся 23 ноября в Гвинее-Бисау президентских выборах, добиваясь переизбрания на второй срок. Захватившие власть военные распорядились прекратить подсчет голосов. Ожидалось, что 28 ноября избирком объявит победителя выборов.

Захватившие в стране власть военные объявили, что вся полнота власти перешла в руки Высшего военного командования по восстановлению порядка. Его главой назначен генерал-майор Орта Инта-а, который также 27 ноября принял присягу и вступил в должность президента на переходный период Гвинеи-Бисау.