Орбан заявил, что встретится с Путиным в Москве 28 ноября

Премьер-министр Венгрии планирует обсудить с российским президентом поставки энергоресурсов и урегулирование украинского кризиса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Владислав Ногай/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве 28 ноября, где обсудят урегулирование украинского кризиса и поставки энергоресурсов.

"Сегодня мы проведем переговоры с президентом России. <...> Я отправляюсь туда, чтобы обеспечить Венгрию гарантированным энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене", - сказал премьер. Его слова приводит газета Magyar Nemzet. Он добавил, что обсуждение украинского урегулирования "избежать вряд ли получится".

Премьер подчеркнул, что благодаря "доступу к дешевому российскому нефти и газу" в Венгрии "самые низкие цены на энергоносители в Европе".

22 октября Минфин США включил компании "Роснефть", "Лукойл", а также их дочерние структуры в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступили в силу 21 ноября. Соединенные Штаты считают, что введенные ими ограничения должны оказать давление на Москву в связи с конфликтом на Украине. Правительство Венгрии отмечало, что новые американские санкции против российских нефтегазовых компаний могут нанести ущерб интересам страны, которая по-прежнему получает основную часть энергоносителей из РФ на основе долгосрочных контрактов.

Орбан и президент США Дональд Трамп условились на встрече в Вашингтоне 7 ноября, что США предоставят Венгрии исключение из американских санкций, введенных против российских энергетических компаний. Позднее ряд западных СМИ со ссылкой на источники в американской администрации сообщили, что освобождение предоставлено сроком на один год. В Будапеште настаивают на том, что исключение будет бессрочным.