Politico: в ЕС подозревают, что Бельгия пользуется доходами от активов РФ

Страны "Группы семи" в 2024 году приняли кредитную линию на €45 млрд, которые планируется выплатить за счет доходов от реинвестирования активов России

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Некоторые страны Евросоюза подозревают и намерены выяснить, не использует ли Бельгия в свою пользу доходы от замороженных российских активов и не задерживает ли их передачу Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейские дипломатические источники.

По их словам, если Бельгия продолжит блокировать решение об изъятии замороженных активов РФ в пользу Киева, то представители других стран - членов ЕС в преддверии саммита в декабре будут все чаще на подготовительных встречах поднимать вопрос о такой вероятности. Также они намерены добиваться от представителей Бельгии информации, использует ли страна собственные налоговые сборы как источник финансирования Украины, как это делают другие страны, или источником этой помощи являются сборы с доходов от активов РФ. Страны "Группы семи" в 2024 году приняли кредитную линию на €45 млрд, которые планируется выплатить за счет доходов от реинвестирования активов России.

"В свете этого затягивания (принятия решения по активам РФ со стороны Бельгии - прим. ТАСС) стоит задуматься, поняли ли действительно (в Бельгии - прим. ТАСС), что на кону безопасность Европы. А учитывая имеющиеся данные, есть сомнения, что Бельгия выполняет обещание об использовании сверхдоходов (с активов РФ - прим. ТАСС) для поддержки Украины", - сказал изданию дипломат неуказанной европейской страны.

Издание пообщалось по этой теме с представителями пяти стран ЕС, все они попросили не указывать их имена и страны. Свои подозрения в адрес Бельгии они подкрепляют данными Кильского института мировой экономики, который ведет учет западной помощи Украине. По данным института, с 2022 года по 31 августа 2025 года Бельгия выделила Киеву €3,4 млрд помощи, тогда как налоговые сборы с доходов от российских активов только в 2024 году составили €1,7 млрд.

Представитель кабмина Бельгии отверг обвинения. По его словам, все собранные налоги "ассигнованы" в пользу Киева. Он при этом не ответил прямо на вопрос, перевела ли Бельгия уже эти средства. "Бельгия взяла на себя обязательство выделять на поддержку Украины все налоговые сборы с процентных доходов от замороженных на балансах Euroclear российских активов. В 2025 году эти сборы оцениваются примерно в €1 млрд", - сказал он. Собеседник агентства также добавил, что правительство Бельгии финансирует Украину не только за счет сборов с доходов от активов РФ, но и за счет собственного бюджета.

27 ноября бельгийская компания Euroclear предупредила, что использование замороженных активов РФ в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств ЕС и отпугнет инвесторов. Газета The Financial Times в тот же день сообщила, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер направил письмо Еврокомиссии и предупредил, что быстрое изъятие замороженных активов РФ для финансирования Украины разрушит шансы на достижение потенциального мирного соглашения.