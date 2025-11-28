CNN: США после стрельбы в Вашингтоне пересмотрят грин-карты граждан 19 стран

Речь идет о таких странах, как Афганистан, Бурунди, Венесуэла, Гаити, Иран, Йемен, Куба, Лаос, Ливия и другие

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пересмотрят правомерность выдачи грин-карт просителям убежища из 19 стран. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Службу гражданства и иммиграции США.

Речь идет о таких странах, как Афганистан, Бурунди, Венесуэла, Гаити, Иран, Йемен, Куба, Лаос, Ливия, Мьянма, Республика Конго, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан, Чад, Экваториальная Гвинея и Эритрея.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует выдворять прибывших в страну просителей убежища после расстрела бойцов Нацгвардии в Вашингтоне. Глава Белого дома тогда не уточнил, о гражданах каких стран идет речь.