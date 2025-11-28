NBC: обыски у Ермака могут ослабить позиции Зеленского в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп давит на Киев, настаивая, чтобы Владимир Зеленский подписал соглашение об урегулировании украинского конфликта, утверждает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Обыски в доме главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака могут ослабить позиции Зеленского в ключевой момент переговоров с Россией, утверждает телеканал NBC.

По его информации, президент США Дональд Трамп давит на Киев, настаивая, чтобы Зеленский подписал соглашение об урегулировании украинского конфликта.

По информации газеты Financial Times, обыски у Ермака проходят в рамках операции "Мидас" по раскрытию крупных злоупотреблений в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого уже отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" ранее прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках под псевдонимом Али-Баба.