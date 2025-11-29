Зеленский: в ближайшие дни будут приняты меры для завершения конфликта

Украинская делегация прибыла в США с целью определения этих действий, заявил Владимир Зеленский

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Киевская делегация прибыла в США для определения в ближайшие дни шагов для урегулирования конфликта на Украине. Об этом Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

"Дипломатия остается активной. Американская сторона проявляет конструктив, и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить боевые действия", - заявил он.

Зеленский отметил, что делегация Киева имеет "необходимые директивы", и ожидает от нее работы в соответствии с национальными приоритетами.

Ранее агентство Reuters сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер 30 ноября проведут с украинской делегацией встречу в штате Флорида.