В ФРГ заявили, что предстоящая неделя станет решающей для переговоров по Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул, что Россия должна участвовать в переговорах по урегулированию

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль с осторожным оптимизмом оценил продолжающиеся переговоры по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что приближается "решающая неделя" для усилий по разрешению конфликта.

"Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что сейчас есть реальный шанс на прекращение огня и что переговоры на равных условиях возможны", - сказал Вадефуль в эфире телеканала ARD. "Мы вступаем в решающую неделю", - утверждал он. При этом министр заявил, что Россия должна быть привлечена к переговорному процессу.

Как ранее сообщил портал Axios со ссылкой на источник из числа должностных лиц США, вашингтонская администрация на консультациях с украинской делегацией в штате Флорида намеревалась решить спорные вопросы, касающиеся территорий и гарантий безопасности для Киева. При этом газета Financial Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников сообщила, что самые трудные пункты американского мирного плана по Украине "отложены для решения" президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Речь идет о территориальном вопросе, гарантиях безопасности и формулировках, касающихся стремления Украины вступить в НАТО.

В консультациях во Флориде с американской стороны, помимо госсекретаря Марко Рубио, принимали участие спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.