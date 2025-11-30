Axios: США хотят достичь с Украиной согласия по территориям и безопасности

Источник портала из должностных лиц Соединенных Штатов отметил, что украинские представители знают, чего от них ожидает американская сторона

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация на консультациях с украинской делегацией, которые, как планируется, пройдут 30 ноября в штате Флорида, рассчитывает решить спорные вопросы, касающиеся территорий и гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщил портал Axios.

Читайте также

Украине придется отказаться от территорий. Трамп о прогрессе в урегулировании

Как отмечается в публикации, на состоявшейся на прошлой неделе встрече в Женеве по новому американскому плану урегулирования украинского конфликта представители двух стран достигли предварительных договоренностей "по всем вопросам, кроме двух: территории и гарантии безопасности". Как уточнил источник портала из числа должностных лиц США, Белый дом хочет 30 ноября устранить разногласия по двум оставшимся вопросам. "Украинцы знают, чего мы от них ожидаем", - добавил он.

При этом газета Financial Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников пишет, что самые трудные пункты американского мирного плана по Украине "отложены для решения" президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. "К таким вопросам, по словам украинских чиновников, относятся территориальный вопрос, гарантии безопасности и формулировки, касающиеся стремления Украины вступить в НАТО", - заявляет издание.

Как сообщило внешнеполитическое ведомство США, в упомянутых консультациях во Флориде с американской стороны примут участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. По сведениям портала, в состав украинской делегации вошли, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Умеров сообщил, что консультации начались, но позже удалил сообщение, не дав никаких пояснений.

Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по урегулированию конфликта на Украине был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов в плане было сокращено до 22.

По словам Трампа, Уиткофф, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" журналиста Павла Зарубина на телеканале "Россия-1", Путин примет Уиткоффа до 4-5 декабря, то есть до начала своего госвизита в Индию.