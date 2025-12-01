Руководство ФРГ не комментирует письмо премьера Бельгии насчет активов России

Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус отметил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и бельгийский премьер Барт Де Вевер пока не связывались друг с другом по этой теме

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ приняло к сведению письмо премьера Бельгии Барта Де Вевера председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен насчет замороженных российских активов, но не комментирует его. Об этом сообщил журналистам в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

"Мы приняли к сведению письмо бельгийского премьер-министра, в настоящий момент мы его не комментируем", - сказал он. "Позиция Бельгии известна, мы одновременно наблюдаем и поддерживаем переговоры, которые ведет Еврокомиссия, в том числе с правительством Бельгии, чтобы развеять эти сомнения [по использованию активов РФ]", - добавил Корнелиус.

Представитель правительства также сообщил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Бельгии Барт Де Вевер пока не связывались друг с другом по этой теме.

Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер Бельгии заявил в письме председателю Еврокомиссии, что быстрая финализация плана Европейского союза по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на достижение потенциального мирного соглашения. По ее данным, возражения Де Вевера подготовлены для предстоящего саммита ЕС 18-19 декабря, на котором лидеры должны определить дальнейший подход к поддержке Киева.

Бельгийская компания-депозитарий Euroclear предупредила, что использование замороженных российских активов в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств ЕС и отпугнет инвесторов.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.