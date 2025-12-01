JDD: французские военные боятся, что их отправят на Украину

Как пишет газета, военнослужащие Франции обучаются действовать в условиях, похожих на ситуацию на Украине

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Французские военнослужащие опасаются, что их отправят на Украину для участия в боевых действиях. Об этом пишет французская газета Le Journal du Dimanche (JDD).

"Есть риск, что нас могут отправить на Украину. Я не знаю, когда, <...> но я не сомневаюсь в том, что в конце концов мы туда поедем, и, честно говоря, потери будут огромными", - сказал изданию французский лейтенант, недавно окончивший военное училище. По словам военного, на Украине их ждет "бойня". В целом он не против стать миротворцем, но "участвовать в войне с Россией не подписывался".

"При нынешнем положении дел я не знаю, действительно ли мы готовы к тому, что нас ждет", - заявил изданию другой военный из морской пехоты, рассказывая о своих впечатлениях от просмотренных видео с места боевых действий на Украине, на которых "беспилотники заполняют все небо".

Как пишет JDD, военные Франции обучаются действовать в условиях, похожих на ситуацию на Украине. В частности, ВС Франции отрабатывают ведение боевых действий из окопов, приемы радиоэлектронной борьбы, а также проводят тактические учения с использованием беспилотников. Помимо этого, увеличивается число совместных учений с украинскими военнослужащими. "Мы были удивлены, когда встретили белобрысых громил, не знавших ни слова на французском", - сказал один из французских военных, участвовавших в учениях.

20 ноября начальник Главного штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон призвал французов быть готовыми к "потере своих детей" якобы для сдерживания России. Он утверждал, что у Парижа "есть все знания, вся экономическая и демографическая сила", чтобы противостоять Москве. Телеканал TF1 отмечал, что генерал давно придерживается такой позиции и настаивает на перевооружении страны. Ранее он заявлял, что французская армия должна быть готова к столкновению с Россией якобы через три-четыре года. 25 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон отверг предположения о том, что обсуждаемая в республике реформа национальной военной службы может привести к отправке французской молодежи в зону украинского конфликта.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал чушью "мантру" политиков стран Европы о возможной войне с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.