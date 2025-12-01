The Times: в Европе опасаются, что РФ и США согласуют невыгодную для Украины сделку

Заинтересованность администрации американского лидера в совместных бизнес-проектах с РФ вызывает настороженность в нескольких европейских столицах

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Союзники Украины боятся, что на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером будет согласована сделка по урегулированию конфликта, которая окажется невыгодной для Киева. Об этом сообщила британская газета The Times.

По мнению издания, заинтересованность администрации Трампа в совместных бизнес-проектах с РФ вызывает настороженность в ряде европейских столиц.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча Путина с Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря.