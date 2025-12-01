The Times: в Европе опасаются, что РФ и США согласуют невыгодную для Украины сделку
ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Союзники Украины боятся, что на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером будет согласована сделка по урегулированию конфликта, которая окажется невыгодной для Киева. Об этом сообщила британская газета The Times.
По мнению издания, заинтересованность администрации Трампа в совместных бизнес-проектах с РФ вызывает настороженность в ряде европейских столиц.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча Путина с Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря.