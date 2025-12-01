Каллас полагает, что экспроприация активов России "усилит позицию" ЕС

Экспроприация "пошлет сигнал РФ, что она не сможет продержаться дольше ЕС и Украины", отметила глава евродипслужбы

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © Christophe Gateau/ Pool via AP

БРЮССЕЛЬ 1 декабря. /ТАСС/. Глава евродипслужбы Кая Каллас полагает, что экспроприация замороженных активов России по схеме "репарационного кредита" якобы "усилит позицию" Евросоюза по отношению к России. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС.

"Это, безусловно, усилит позицию Евросоюза в отношении Москвы", - считает Каллас. По ее мнению, экспроприация активов "пошлет сигнал России, что она не сможет продержаться дольше ЕС и Украины".

"Если бы я была Россией, я бы сейчас внимательно смотрела, получит ли Киев финансирование, надеясь продержаться дольше", - заключила Каллас.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.