Белый дом: спецпосланник Трампа Уиткофф направляется в Россию

Он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф © Chip Somodevilla/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф находится на пути в Россию. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она отметила, что накануне Уиткофф провел переговоры с делегацией Украины во Флориде. "И, конечно, в настоящее время спецпосланник Уиткофф направляется в Россию", - сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча главы государства Владимира Путина со спецпосланником американского лидера пройдет 2 декабря во второй половине дня.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер отправятся в Москву для продолжения переговоров по урегулированию украинского кризиса.