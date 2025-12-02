Трамп пригрозил Гондурасу расплатой за неправильно подсчитанные голоса

По словам американского лидера, когда между кандидатами в президенты Тито Асфурой и Сальвадором Насраллой шла напряженная борьба, Национальный избирательный совет внезапно прекратил обработку бюллетеней

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп выступил с утверждением, что в Гондурасе преждевременно завершили подсчет голосов на выборах президента.

"Похоже, что Гондурас пытается изменить результаты президентских выборов. Если это так, они дорого заплатят", - написал американский лидер в Truth Social. Он не пояснил, кто именно, по его мнению, мог предпринять такие действия.

"30 ноября народ Гондураса массово проголосовал", - добавил Трамп. Как он полагает, Национальный избирательный совет Гондураса "в полночь 30 ноября внезапно прекратил" обработку бюллетеней. "Их подсчеты показывали, что между Тито Асфурой (также известен как Насри Асфура - прим. ТАСС) и Сальвадором Насраллой шла напряженная борьба, при этом у Асфуры было небольшое преимущество в 500 голосов, - добавил президент США. - Их подсчеты были прекращены, когда обработано было лишь 47% бюллетеней". По мнению главы вашингтонской администрации, "чрезвычайно важно", чтобы совет "продолжил подсчет голосов". "Нужно посчитать голоса тысяч жителей Гондураса. Должна восторжествовать демократия", - подчеркнул он.

Согласно данным экзитпола компании Poll HN, опубликованным на странице в соцсети Х правящей в Гондурасе Партии свободы и перестройки (LIBRE), кандидат от нее Рикси Монкада одерживает победу на выборах. Монкада набирает 38,06% голосов. На втором месте находится Насралла от правоцентристской Либеральной партии Гондураса с результатом 32,40% голосов. Третье место занимает Асфура от консервативной Национальной партии Гондураса, он набирает 23,38%. Президентские выборы проходят в один тур, победитель определяется простым большинством голосов.

Трамп ранее призвал жителей Гондураса отдать свой голос за Асфуру. Монкаду он назвал коммунисткой, а Насраллу - "почти коммунистом". Асфура, по мнению Трампа, является "другом свободы". Американский лидер пообещал всестороннюю поддержку Гондурасу со стороны Вашингтона в случае победы кандидата от Национальной партии. Он также заявил о помиловании отбывавшего 45-летнее наказание в США по обвинению в наркотрафике бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, однопартийца Асфуры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Трампа грубым вмешательством во внутренние дела Гондураса. Она сообщила, что Россия исходит из позиции того, что на запланированных на 30 ноября всеобщих выборах народ Гондураса "в соответствии с национальным законодательством, с чувством собственного достоинства, сделает свой осознанный, подлинно демократический, а не навязываемый кем-либо извне выбор".