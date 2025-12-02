Politico: США выступают за возвращение РФ активов после урегулирования

Представители американской администрации летом "недвусмысленно заявили" спецпосланнику ЕС по санкциям, что их идея заключается в возвращении средств "после подписания любого мирного плана", сообщает издание

Редакция сайта ТАСС

Белый дом © AP Photo/ Susan Walsh

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Американская администрация выступает за возвращение России ее замороженных на Западе активов по достижении договоренности о завершении украинского конфликта. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.

Читайте также

Закончить нельзя продолжать: кто поставит точку в конфликте на Украине

По их словам, в ходе поездки специального посланника Евросоюза по санкциям Дэвида О’Салливана летом в Вашингтон представители администрации США "недвусмысленно заявили ему, что их идея заключается в возвращении активов России после подписания любого мирного плана".

При этом, как отмечает Politico, план США по урегулированию украинского конфликта, опубликованный в СМИ в конце ноября, предполагает, что $100 млрд из замороженных активов РФ пойдут на усилия по восстановлению Украины под руководством Вашингтона, а остальные средства - на реализацию некоего двустороннего "механизма Россия - США".

Страны ЕС продолжают обсуждать пути дальнейшего финансирования Украины, в том числе возможность использования для этой цели замороженных на Западе российских активов. Бельгия заблокировала на саммите ЕС 23 октября план ЕК по экспроприации активов РФ под видом предоставления Украине так называемого репарационного кредита, опасаясь ответных мер Москвы и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут распределены по всем странам блока. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС в декабре, а Еврокомиссия получила указание подготовить различные варианты кредитования Украины на 2026-2027 годы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявляла, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.