Давний знакомый и зять Трампа: что известно о посетивших Россию Уиткоффе и Кушнере

Во встречах в столице по украинской проблематике с американской стороны участвовали спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а также зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер

Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Win McNamee/ Getty Images

Стивен Уиткофф (Steven Witkoff)

Родился в 1957 году, юрист по образованию, успешный предприниматель, инвестор и застройщик.

Начал карьеру как адвокат по вопросам недвижимости. В 1985 году стал соучредителем компании Stellar Management Company, занимавшейся скупкой недвижимости, ее ремонтом и сдачей в аренду. В 1997 году основал компанию Witkoff Group, сфера деятельности которой — строительство и инвестирование в премиальную недвижимость, отели и офисные центры. Сегодня она владеет десятками крупных объектов во многих странах.

Уиткофф знаком с Дональдом Трампом с середины 1980-х годов.

В 2020 году он вошел в состав одной из отраслевых групп по возрождению американской экономики, созданных Дональдом Трампом во время его первого президентского срока для борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

Уиткофф занял пост спецпосланника президента на Ближнем Востоке во второй администрации Трампа. Как пишут американские СМИ, он пользуется особым расположением главы государства, в связи с чем ему поручают вести важные переговоры по проблемам не только Ближневосточного региона.

В 2025 году Уиткофф пять раз посещал Россию и встречался с президентом Владимиром Путиным. Американские СМИ приписывают Уиткоффу, а также Джареду Кушнеру авторство первой версии мирного плана США по Украине из 28 пунктов.

Джаред Кушнер (Jared Kushner)

Родился в 1981 году, окончил Гарвардский и Нью-Йоркский университеты, юрист, имеет также степень магистра делового администрирования.

Еще учась в Гарварде, совершал сделки с недвижимостью, в 2006 году приобрел газету New York Observer, в 2008 году возглавил семейную девелоперскую компанию Kushner Companies, в 2014 году стал соучредителем онлайн-платформы инвестиций в недвижимость Cadre.

С 2009 года женат на дочери Дональда Трампа Иванке, у них трое детей.

О себе Кушнер в свое время сообщал, что приходится внуком белорусским партизанам: его бабушка спаслась из Новогрудского гетто и встретилась с будущим мужем в партизанском отряде братьев Бельских.

На выборах 2016 года, по мнению политических комментаторов, Кушнер был менеджером избирательной кампании Трампа, его советником и доверенным лицом, писал тексты его выступлений.

В первый президентский срок Трампа (2017–2021) он занимал должность его старшего советника, курировал отношения США с Израилем. При его участии была заключена серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств ("Авраамовы соглашения"). Как писали Forbes и AP, многие лидеры на Ближнем Востоке воспринимали его как "человека, с которым удобнее работать, чем с Госдепом".

После 2021 года Кушнер основал компанию Affinity Partners, которая занимается инвестициями в американские и израильские фирмы, работающие в Индии, Африке и на Ближнем Востоке. Крупнейшим ее инвестором стал суверенный фонд Саудовской Аравии ($2 млрд), инициатором этой идеи был наследный принц Мухаммед бен Салман, имеющий тесные деловые отношения с Кушнером.

Отец Джареда Кушнера Чарльз по инициативе Дональда Трампа назначен в этом году на должность американского посла во Франции.

В октябре этого года Кушнер вместе с Иванкой и Уиткоффом выступили на массовом митинге в Тель-Авиве в поддержку плана Трампа по Ближнему Востоку.

30 ноября 2025 года Джаред Кушнер принял участие в переговорах с украинскими представителями в штате Флорида.