Трамп заявил, что ему понравился разговор с президентом Бразилии

С бразильским лидером президент США говорил о торговле и санкциях

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему понравился его телефонный разговор с бразильским коллегой Лулой да Силвой.

"Да, у нас был отличный разговор. Мы говорили о торговле, о санкциях, потому что, как вы знаете, я ввел санкции в связи с определенными имевшими место событиями. Но у нас был очень хороший разговор. Он мне понравился", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

В июле Трамп повысил действовавшие в отношении Бразилии пошлины с 10% до 50%. Он пояснил, что сделал это в связи с судебным процессом с участием предыдущего президента Бразилии Жаира Болсонару, назвав это разбирательство "политически мотивированным".

14 ноября глава Белого дома издал другой указ, согласно которому США вывели десятки наименований фруктов, овощей, орехов, кофе и чая, а также говядину из-под действия 10-процентных универсальных пошлин, введенных ранее на импорт из других стран. По сведениям газеты The New York Times, вашингтонская администрация решила сделать это в связи с ростом цен на продукты в США.