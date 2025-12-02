Трамп обсудил с Лулой да Силвой торговлю, пошлины, борьбу с преступностью

Президент США отметил, что он и его бразильский коллега "заложили основу для очень хорошего диалога и согласия на долгое время"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что обсудил в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой вопросы, касающиеся торговли, пошлин и сотрудничества в борьбе с преступностью.

"У нас был очень продуктивный телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой [да Силвой]. Среди прочего мы обсудили торговлю, возможности сотрудничества между нашими странами в борьбе с организованной преступностью, санкции, введенные в отношении различных бразильских должностных лиц, пошлины и различные другие вопросы", - написал Трамп в Truth Social.

Трамп отметил, что он и Лула да Силва "заложили основу для очень хорошего диалога и согласия на долгое время". "Я с нетерпением жду того, что скоро с ним увижусь и поговорю. Это новое партнерство принесет много хорошего", - добавил Трамп, не уточнив, когда может состояться встреча. Ранее Трамп заявил журналистам, что ему понравился телефонный разговор с бразильским коллегой.

Пресс-служба главы бразильской администрации ранее в этот же день сообщила, что Лула да Силва в беседе с Трампом выразил желание продолжить переговоры об отмене оставшейся части американских пошлин.

В июле Трамп повысил действовавшие в отношении Бразилии пошлины с 10% до 50%. Он пояснил, что сделал это в связи с судебным процессом с участием предыдущего президента Бразилии Жаира Болсонару, назвав это разбирательство "политически мотивированным".

Белый дом объявил 20 ноября, что Трамп подписал указ о снижении тарифов на некоторые наименования сельскохозяйственной продукции из Бразилии. До этого, 14 ноября, глава Белого дома издал другой указ, согласно которому США вывели десятки наименований фруктов, овощей, орехов, кофе и чая, а также говядину из-под действия 10-процентных универсальных пошлин, введенных ранее на импорт из других стран. По сведениям газеты The New York Times, вашингтонская администрация решила сделать это в связи с ростом цен на продукты в США.