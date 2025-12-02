Трамп: все подписанные Байденом автопером помилования потеряли силу

Аннулированы также любые другие юридические документы, подписанные таким образом, отметил американский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил 2 декабря, что все помилования, которые были подписаны ранее 46-м президентом США Джо Байденом с применением автопера (автоматического устройства для подписи документов), потеряли юридическую силу, как и другие такие документы.

Как отметил Трамп в Truth Social, "любые документы, прокламации, исполнительные указы, меморандумы или контракты", которые Байден подписал с помощью автопера, "признаются аннулированными и утратившими силу". "Все, кто получил помилования, смягчения наказаний или любые другие юридические документы, подписанные таким образом, имейте, пожалуйста, в виду, что они полностью аннулированы и больше не имеют юридической силы", - добавил Трамп.

Трамп 28 ноября также заявил, что "любые документы, подписанные сонным Джо Байденом с применением автопера, то есть примерно 92% из них, с этого момента прекращают свое действие и более не имеют силы". Как отметил тогда американский лидер, "радикальные левые демократы" фактически "забрали у Байдена президентские полномочия". "В связи с этим я отменяю все указы и любые другие [документы], которые не были подписаны непосредственно лживым Джо Байденом, потому что люди, управлявшие автопером, действовали незаконно", - отметил Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что Байден не подписывал документы сам и что его окружение прибегало к использованию автопера. Он в том числе выражал мнение, что указы Байдена о помиловании примерно 2,5 тыс. лиц, включая его родственников, не имеют юридической силы, так как были подписаны автопером без ведома экс-президента.

Байден в интервью газете The New York Times признал, что при подписании указов о помиловании от его имени использовалось автоперо, утверждая при этом, что все решения о помиловании были приняты им лично, а прибегнуть к автоподписи пришлось из-за большого количества документов. В июле Белый дом инициировал расследование по поводу использования автопера бывшим американским лидером.