Хегсет хотел бы, чтобы Путин, Трамп и Зеленский встретились за ужином

Глава Пентагона считает, что это был бы "ужин ради мира"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет хотел бы, чтобы состоялся ужин с участием президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом глава Пентагона рассказал в интервью журналистке Кэти Миллер, опубликованном 2 декабря.

На ее вопрос о том, каких трех человек он хотел бы собрать за ужином, Хегсет ответил: "В настоящий момент, я думаю, это были бы президент Трамп, [президент] России Владимир Путин и Зеленский". "И посмотрим, что получится", - добавил со смехом министр. "Это был бы ужин ради мира", - пояснил он.

Говоря о том, что подали бы на этом ужине, Хегсет отметил: "Стейки". "То, что захотят президенты", - уточнил он. По мнению Хегсета, также, в частности, был бы подан салат "с русской заправкой".

Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.

30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

В Москве завершилась встреча Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, а также Джаредом Кушнером - зятем Трампа. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов. По словам Ушакова, возможность встречи Путина и Трампа будет зависеть от прогресса, достигнутого по линии работы помощников, представителей внешнеполитических и других ведомств.