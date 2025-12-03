Politico: коррупционный скандал в ЕС углубит конфликт фон дер Ляйен и Каллас

Чиновник ЕС сообщил изданию, что люди, которым не нравится председатель Еврокомиссии, "будут использовать против нее все"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Коррупционный скандал в ЕС еще больше усугубит конфликт между председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии ЕС Каей Каллас. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Ранее Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили информацию о проведении бельгийской полицией и Европрокуратурой обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов, в ходе которых "были задержаны три человека". Их обвиняют в махинациях с тендерами, среди которых была заявка европейской дипслужбы на программу обучения в Колледже Европы молодых европейских дипломатов. Бельгийская L’Echo ранее сообщала, что полиция задержала экс-главу дипслужбы ЕС Федерику Могерини, а также бывшего генсека евродипслужбы Стефано Саннино в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе Евросоюза.

При этом чиновник ЕС в комментарии газете встал на сторону председателя ЕК, отметив, что "люди, которым не нравится фон дер Ляйен, будут использовать против нее все", как они уже делали и до этого. Он добавил, что хоть фон дер Ляйен "самый узнаваемый лидер ЕС", будет несправедливо возлагать на нее ответственность за "действия всех институтов" ЕС, в том числе за Европейскую службу внешних действий.

Госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач, в свою очередь, упрекнул руководство ЕС в двуличии. "Забавно, как Брюссель читает всем лекции о "верховенстве закона", в то время как их собственные институты похожи на криминальный сериал, а не на функционирующий союз", - написал он в Х.

Газета Politico ранее сообщала, что команда Каллас имеет "непростые отношения" с офисом фон дер Ляйен. По данным издания, два ведомства ведут продолжительную борьбу за влияние в ЕС.