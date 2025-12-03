Сийярто: Западная Европа пытается втянуть страны НАТО в войну с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии ранее отмечал, что лидеры стран Западной Европы стремятся продлить вооруженный конфликт на Украине и хотят к 2030 году подготовить Евросоюз к войне с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 3 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран Западной Европы пытаются втянуть весь Европейский континент в войну с Россией, забывая о решении НАТО не допускать подобного развития событий. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, направляясь на совещание глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюссель.

"Брюссельская часть Европы все еще хочет втянуть континент в войну против России. На сегодняшнем заседании Совета НАТО фанатичные сторонники войны, очевидно, попытаются отменить предыдущее решение о том, что Североатлантический альянс не должен участвовать в войне на Украине и что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить этого", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

"Сегодня фанатики пытаются оставить это решение в прошлом, но мы, сторонники мира, постараемся сохранить это решение НАТО", - заверил министр.

Ранее он отмечал, что лидеры стран Западной Европы стремятся продлить вооруженный конфликт на Украине и хотят к 2030 году подготовить Евросоюз к войне с Россией. По мнению Сийярто, именно такие цели преследуют последние планы, сверстанные Еврокомиссией в Брюсселе.