AP: Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в Майами 4 декабря

Подробности не приводятся

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер © Александр Казаков/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер 4 декабря проведут переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По их сведениям, встреча пройдет в Майами (штат Флорида). Подробности не приводятся.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Уиткоффа и Кушнера по итогам визита в Москву сложилось впечатление, что Россия настроена на урегулирования конфликта на Украине.

2 декабря российский лидер Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Ключевой темой стало урегулирование на Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.