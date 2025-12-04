Моди лично встретил Путина по прибытии в Индию

Индийский премьер-министр приехал на авиабазу индийских ВВС Палам

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил у трапа прибывшего в страну с госвизитом президента РФ Владимира Путина. Борт российского лидера сел на авиабазе индийских ВВС Палам.

Читайте также

Визит Путина в Индию. Особое стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели

Руководители двух стран встретились в середине красной ковровой дорожки, обменялись крепким рукопожатием и обнялись.

У правительственного терминала на авиабазе подняты флаги России и Индии, а также установлен стенд с приветствием Его превосходительства президента России.

Кратко пообщавшись, Путин и Моди направились к приветственному стенду, у которого для них станцевали индийские танцовщицы в сари.

В российскую делегацию, ожидавшую прибытия главы государства, вошли в частности замглавы администрации президента Дмитрий Песков, глава Роснефти Игорь Сечин, посол РФ в Дели Денис Алипов.