Моди лично встретил Путина по прибытии в Индию
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил у трапа прибывшего в страну с госвизитом президента РФ Владимира Путина. Борт российского лидера сел на авиабазе индийских ВВС Палам.
Руководители двух стран встретились в середине красной ковровой дорожки, обменялись крепким рукопожатием и обнялись.
У правительственного терминала на авиабазе подняты флаги России и Индии, а также установлен стенд с приветствием Его превосходительства президента России.
Кратко пообщавшись, Путин и Моди направились к приветственному стенду, у которого для них станцевали индийские танцовщицы в сари.
В российскую делегацию, ожидавшую прибытия главы государства, вошли в частности замглавы администрации президента Дмитрий Песков, глава Роснефти Игорь Сечин, посол РФ в Дели Денис Алипов.