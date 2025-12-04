RTE: Ирландия не будет участвовать в Евровидении из-за допуска Израиля

Также страна не будет транслировать конкурс, сообщил телеканал

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Ирландия не будет участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение-2026" и транслировать его из-за допуска к нему Израиля. Об этом говорится в сообщении телеканала RTE.

Ранее Европейский союз теле- и радиовещателей не стал исключать Израиль из числа участников мероприятия. В течение года ряд европейских стран настаивал на отстранении Израиля от участия в конкурсе в связи с его военной операцией в секторе Газа.

В четверг Нидерландская общественная вещательная корпорация Avrotros объявила, что Нидерланды не примут участие в конкурсе "Евровидение-2026".