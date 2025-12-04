Haaretz: в Израиле тысячи украинских беженцев оказались под угрозой депортации

По информации газеты, правительство еврейского государства не приняло решение о продлении программы защиты беженцев из Украины

Редакция сайта ТАСС

© Leon Neal/ Getty Images

ДОХА, 5 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 25 тыс. беженцев с Украины могут потерять право на пребывание в Израиле из-за задержки с продлением программы защиты и выдачи вида на жительство. Об этом в четверг сообщила газета Haaretz.

По ее информации, срок действия разрешений на проживание и работу на территории Израиля истечет в конце декабря, после чего десяткам тысяч украинцев грозит депортация на родину. В настоящий момент правительство не приняло решение о продлении программы, вопрос все еще находится на этапе обсуждения.

Отмечается, что несколько правозащитных организаций в ноябре 2024 года отправили по меньшей мере три письма ведомственным учреждениям с просьбой о продлении временной защиты украинским беженцам, однако ответ так и не поступил.

Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала газете The Washington Post, что власти США готовятся депортировать около 80 украинцев, нарушивших американское законодательство. 18 ноября Госпогранслужба Украины сообщила о прибытии 50 депортированных из США украинцев, многие из которых опасаются мгновенной мобилизации. По информации издания "Страна", депортированных сразу встречали сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) для мобилизации.